El PSC Manresa ha estat present dissabte rere dissabte als tretze barris de Manresa

Elsha completat aquest dissabte una primera ronda de consultes alsde la ciutat que composen la, que ha anat fent cada dissabte des de finals del mes de setembre passat amb la instal·lació d'una carpa i la presència del candidat a l'alcaldia,El partit calcula que ha atès, que donen una mitjana de quaranta persones cada dissabte que s'han acostat a laper donar les seves opinions, escoltar les propostes socialistes i transmetre'ls les seves inquietuds.Elsper on ha passat la carpa del PSC són la Balconada, Sagrada Família-La Font, Xup, Sant Pau, carretera de Santpedor - La Parada, Bonavista - Vic-Remei, Mion, Barri Antic, Valldaura, plaça Catalunya - Saldes, Escodines, Poble Nou - avinguda Bases de Manresa i, el darrer, Passeig i Rodalies.En aquestes trobades, a més de lliurar documentació i fullets del PSC, el candidat i altres membres del partit han escoltat les opinions dels veïns sobre la"amb la voluntat de recollir necessitats per treballar des de l'Ajuntament".Segons aquestes trobades, lesveïns que es van acostar a la carpa són la deixadesa en manteniment del espai i mobiliari públic, en la cura dels parcs i jardins, la poca accessibilitat en voreres, la manca promoció comercial i de barri, l'incivisme, la poca presència policial als carrers, les ocupacions d'habitatges conflictives, la venda de begudes alcohòliques en horari nocturn, i la manca d'equipaments esportius al barri.El PSC Manresa incorporarà al seules observacions dels veïns per "treballar per revertir el més aviat possible aquestes greus mancances detectades". Durant les properes setmanes el partit repetirà la seva presència al carrer en els barris més grans per "poder escoltar a moltes més persones".