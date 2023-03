L'assassinat d'una manresana com a revulsiu per combatre els feminicidis: «Tot i la pena, seguirem caminant»

Compartir tres hores de records "amb un sentiment de profunda tristesa i acceptació"

"Fa molt mal, sí, però això no ens pot fer aturar".fa molts anys que viu al barri de la Mion. En els darrers anys s'hi ha implicat especialment, passant a formar part de la junta de l'i participant en nombroses iniciatives. Una de les primeres activitats a la que es va vincular va ser la de les, organitzades per una colla de gent de la zona. Es trobaven setmanalment i feien rutes pels senders d'aquest sector del regadiu manresà. Allà va conèixer-hi la, una noia de. Era a començaments del. "Vaig poder-hi tractar poc, perquè eld'aquell mateix any el seu exmarit la va assassinar ", diu.Va ser un cas que va omplir pàgines i pàgines de; que va obriri que va ser objecte de debat d'infinitat de. De fet, en els registres oficials, aquesta jove manresana va ser la. També es van ferarreu del territori per condemnar el, i l'Ajuntament de la ciutat, l'endemà de l'assassinat, va convocar un minut de silenci davant del consistori en el qual també hi van ser presents els pares de la difunta D'aquí divuit dies farà dos anys d'aquellque va canviar per complet la vida dels pares, de les dues filles, de la resta de la família, i dels amics, coneguts i saludats de la Jordina. "Des del grup de les caminades pel Poal va sorgir la idea de promoure una caminada cada any per rque aquestasegueix ben viva, però al final no vam acabar fent res", explica Gorchs, que continua: "No va ser fins aquest 8 de març, i arran d'una conversa que vaig tenir amb una amiga, que vaig decidir posar fil a l'agulla i reprendre aquell projecte".Va canviar el nom del grup de WhatsApp dels caminadors per, i va proposar dates per fer la. El dia que va generar més quòrum va ser el dissabte 25 de març. "De seguida vam dissenyar unper fer-lo córrer i que arribés a. També em vaig assegurar que el rebésde la Jordina", assenyala.La caminada en record a la Jordina va celebrar-se dissabte. A les nou del matí, a la plaça de la Democràcia de la Mion s'hi van aplegar: "La majoria no ens coneixíem entre nosaltres, però", somriu Gorchs. Entre els assistents hi havia la mare i la filla gran de la víctima, totes dues "" per la iniciativa.El grup va fer una caminada de tres hores pels corriols del Poal i el Torrent Fondo. "Vam compartir records i vivències amb un", explica la instigadora de l'activitat. A mig camí, van aturar-se per cantar en honor de la difunta i per llegir un manifest "on vam deixar molt clar que de cap manera volem oblidar el que va passar fa dos anys i el que malauradament passa cada dia a casa nostra; on vam cridar ben fort pelsa sentir-nos, felices ii, sobretot, a".Un cop culminada la sortida, el grup es va comprometre a celebrar. "Fent això no només volem recordar-la a ella, sinó que el que pretenem és no oblidar que com a societat hi ha, i una d'aquestes és la xacra masclista", apunta Gorchs, bo i concloent que "", perquè "caminar amb pena i tristesa és una manera de recordar que no anem bé i que".