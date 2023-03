Mor un veí de Sant Vicenç de 78 anys en caure per un marge

Un veí dede 78 anys ha mort aquest dissabte a la tarda al precipitar-se per un marge mentre caminava pel, al mateix municipi, quan transcorre en paral·lel alLa seva família havia avisat ala les 8 del vespre quan va veure que l'home no arribava a casa a l'hora que era habitual. De seguida es va organitzar un servei de recerca per la zona on acostumava a passejar. Agents de lavan trobar al camí de can Padró una pertinença seva i posteriorment van localitzar el cos de l'home al fons d'un margeA les tasques de recerca també hi van participar efectius delsi dels, que van custodiar el cos fins a l'arribada de la comitiva judicial que va autoritzar l'aixecament del cadàver. S'ha obert una investigació per aclarir els fets.