La Salle Manresa S. Gol tuteja l'Espanyol però acaba cedint (63-72)

Més bàsquet

Laha completat un bon partit contra l', a qui ha tutejat fins a la mitja part i fins i tot s'ha posat per sobre força minuts al tercer quart, però ha acabat cedint al final, 63-74.La Salle Manresa i Espanyol han ofert un autèntic duel durant la primera meitat de partit, ambque s'han traduït en dotzei fins atemporals. Com no podia ser d'una altra manera, el partit ha arribat al descans amb empat a 39 en el marcador.A la represa semblava que els manresans tindrien la seva opció, tot i que només han arribat a posar-se quatre punts per sobre, 45-41, peròi després d'empatar a 47 al minut 5, han aprofitat una sequera anotadora local per distanciar-se fins al 50-58 a final de quart.Un triple als dos minuts de l'últim quart posava laper a l'Espanyol, 50-61, i tot i que els manresans han fet un parcial de 7-0 que els tornava a fer entrar en el partit, 57-61 a falta de quatre minuts, i més tard fins amb 61-65 a l'últim minut, els visitantsfins al 63-72 final.El màxim anotador manresà ha estatamb 14 punts iamb 12. La propera jornada per a La Salle Manresa S. Gol serà el 16 d'abril a la pista del lídera partir de 2/4 de 8 del vespre.