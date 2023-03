El desencert cara a cistella fa perdre el Grup Via CB Artés a Molins (69-60)

Més bàsquet

Elno ha tingut el seu dia de cara a cistella aquest diumenge a la pista delon ha perdut 69-60 després de signar un percertatge en tirs de camp del 26,8%. Els bagencs han aguantat el tipus fins a mig segon quart, però els del Baix Llobregat han agafat de seguida una renda de deu punts que han anat administrant fins al final del partit.Difícil ho té un equip per emportar-se un partit amb un percentatge d'encert eni del 20% des de més enllà de la línia de tres. El CB Artés ha començat disputant el partit ambi fins i tot alguna vegada s'ha posat per sobre en el marcador, 9-11 a 2 minuts per al final del primer quart i 16-18 a mitjans del segon quart. A partir d'aquí, els locals han, primer discretament, 27-22 al descans, però punt a punt la diferència s'ha anat engruixint sortint del vestidor.La segona meitat ha continuat amb el tempteig i l'augment constant de la diferència. Al minut 5 del tercer quart, els de Molins superaven per primera vegada els, 38-26, i tot i que els bagencs es resistien a despenjar-se, 41-35 al minut 5, s'arribava als últims deu minuts 47-39.El darrer quart començava amb un 8-2 que posava. Després d'un intercanvi de cistelles, un triple local esvaïa dubtes i posava la, 60-43 a 5 minuts per al final. Dos triples consecutius dels bagencs no alteraven els locals. Tampoc un de posterior. Els tirs lliures a banda i banda ajustaven el marcador fins al 69-60 definitiu.ha estat el màxim anotador,n amb 14 punts, seguit deamb 13. El Grup Via Artés es manté a la zona mitja de la classificació. La propera jornada serà el 15 d'abril a 1/4 de 8 del vespre contra el