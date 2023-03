L'Escola Municipal de Música d'Artés celebrarà a partir de dilluns la seva Setmana Fantàstica

A partir de dilluns, l'viurà una setmana plena d'activitats, tallers i xerrades que acabaran amb un espectacle resum del treball fet, relacionat amb la temàtica que enguany han triat. Laparlarà dels sentits i la manera com es pot arribar a fer, escoltar, viure i interpretar la música amb, conscienciar els alumnes sobre la diversitat funcional i tot allò que l'envolta.Hi haurà tallers pensats des dels més petits als més grans de l'escola, sempre amb el rerefons de treballarsi no hi podem sentir, si no hi veiem, si no ens podem moure. Hi haurà elements que aproparan aquestes vivències als alumnes; ho podran viure en directe i comptaran amb el testimoni de persones que posaran sobre la taula aspectes que faran reflexionar sobre aquest tema. L'alumne, dilluns, que actualment estudia interpretació, toca el piano i compon temes propis, i en, dijous, que conviu amb una tetraplegia cerebral espàstica, monologuista, actor i sempre de molt bon humor, faran dues xerrades sobre la seva experiència.La setmana acabarà divendres amb unen el qual hi participaran tots els alumnes de l'escola, titulat Trobant el sentit que connectarà la música a través de la veu, l'instrument i la dansa amb un públic que experimentarà la manera de viure'l des de moltes de les vessants que s'hauran vist i viscut durant la setmana.