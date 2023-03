A cobert de Moià ofereix una residència becada per a projectes sobre l'ecofeminisme

, espai per al pensament crític i la creació artística de, en col·laboració amb-xarxa d'espais de creació de Catalunya-, obre convocatòria per a unaentorn de la temàtica Ecofeminisme. L'ordre simbòlic patriarcal: explotació dona-natura.En el seu segon any de residències artístiques, l'espai a cobert, oferirà una residència a l'artista seleccionat en la que està inclosadurant tres setmanes, compreses entre els mesos de maig i juny, així com un suport econòmic de 2.000 euros per al projecte seleccionat.Com a condició per a les propostes que es presentin a la convocatòria, a cobert demana la implicació amb el territori i el teixit social de la comarca. L'artista participant haurà de desenvolupar el seu projecte en relació amb, treballant amb l'arxiu, contactant i treballant amb una entitat del territori o per mitjà de qualsevol tècnica que busqui el diàleg entre l'entorn i el projecte artístic desenvolupat. En finalitzar la residència, el treball d'investigació, es realitzarà una mostra oberta al públic del treball fet durant l'estada.El termini per a presentar les propostes comença el 23 de març i finalitza el 10 d'abril. Es comunicaran els resultats als participants el dia 17 d'abril.La temàtica, que gira entorn del moviment social i corrent de pensament de l'proposa com a punts de partida eixos com l'exploració de les relacions entre l'extractivisme i la dominació de la natura i el poder hegemònicament masculina; l'explotació especista i els patrons opressius en relació amb polítiques colonials; l'esfondrament postestructural dels binomis cultura-natura en relació amb la deconstrucció dels binomis de gènere així com noves formulacions i apertura de mires en les relacions simbòliques en l'ordre patriarcal i en les explotacions de les dones i la natura.En l'actualitat, a cobert continua treballant en les línies suggerides durant el primer any d'activitat, alhora que es troba en col·laboració constant amb altres espais de creació, com és el cas de la xarxa d'espais de creació de Catalunya, Xarxaprod. Actualment, gràcies al treball de la xarxa rep un mentoratge deper a millorar les praxis en la gestió cultural de les