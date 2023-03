Un partit fluix del Covisa Manresa i un mal arbitratge provoquen la derrota davant el Mataró (2-5)

Elha perdut aquest dissabte davant el, 2-5, en un partit en què a les baixes d', s'hi ha sumat uni ellocal, en unque ja ha vist volar setze punts en tota la lliga.La sortida dels manresans ha estat intensa amb arribades a la porteria d'força clares. Tot i així, el Mataró sense fer res, s'ha trobat amb un primer goldefensiu. El partit ha continuat amb la mateixa tònica i amb un Manresa que feia esforços, però. El partit se li han posat encara més de cara als visitants quanha introduït la pilota a la seva propia porteria després de perdre el marcatge en defensa.El segon gol ha donat confiança al conjunt de, que fins al moment havia tingut un joc espès. El Manresa havia dominat el partit però sense donar, tampoc, bones sensacions de joc.El tercer gol dels del Maresme ha arribat en una jugada al segon pal que no ha tapat ni el porternien posició defensiva. Amb aquest parcial de 0 - 3 han marxat al descans els dos equips.A la represa, els manresans han sortit a intentar donar la volta al marcador. El joc però, no ha tingut claredat. Terri ha reduït diferències, però moments abans els manresans havien tingutque no s'han transformat per mala gestió i elecció en les finalitzacions. Amb el partit obert,ha desaprofitat una acció sol davant Isaac a boca de gol.A mitjans de la segona part, el Mataró ha sumat la. En aquesta ocasió, la, molt permisiva davant els visitants, no ha deixat marge als del Pujolet. Un penal clar no assenyalat ai diverses infraccions visitants, han comportat que els locals no traguessin benefici en cap llançament sense tanca de doble penal.Per a més desgràcia per als de. quan l'equip estava ficat en el partit, ha vingut el quart gol visitant després d'un refús d'en què la pilota ha anat al travesser i ha caigut als peus del rematador mataroní. Era un gerro d'aigua freda que ha intentat superar l'equip local amb el joc de, però una errada en atac ha comportat el cinquè gol per als visitants a porta buida., a última hora, ha maquillat el resultat d'un partit fluix i que deixa la classificació cada vegada mes comprimida a dalt i a baix.