El CB Navàs Viscola es queda a un pas de la remuntada a la pista del Olivar (87-84)

Elha estat a punt de remuntar vint punts a la pista de l'en un final a cara o creu en què ha arribat a posar-se per davant en el marcador, però que no ha encertat a sentenciar i87-84. Amb aquesta derrota, els navassencs se situen en un ampli grup de tres equips amb 11 victòries que podrien ser cinc al final de la jornada.El partit s'ha caracteritzat per unadels bagencs, que arribaven al descans quinze punts per sota, 45-30, i un tercer quart en què la diferència ha arribat a la vintena, 54-34 al minut 3. Poc a poc els visitants han anat, però encara han arribat als últims deu minuts molt per darrere en el marcador, 71-55.Quan el partit semblava sentenciat, els navassencsamb un parcial de 0-11 només començar el darrer període, 71-66 en dos minuts. Un triple local no ha frenat als del Bages, que amb un nou parcial d'1-10 s'han posata l'ample del partit, 75-76 al minut cinc. Llavors han estat els locals que semblava que reaccionaven amb un 6-0, que els tornava a allunyar, Els de Navàsper quedar-se a un punt, 81-80 a falta de poc més de dos minuts. Els visitants s'han tornat a acostar dues vegades en l'últim minut, 83-82 i 85-84, però l'encert des delshan fet que la victòria es quedés a casa, 87-84.ha estat el bagenc més ben valorat amb 23 punts i 9 rebots, seguit deamb 22 punts i 6 rebots. El proper dissabte a 2/4 de 8 del vespre, el CB Navàs rebrà l'