El Baxi Manresa derrota el Bàsquet Girona i fa pas un cap a la salvació (79‑86)

El mes de març ha estat fantàstic per a unque aquesta tarda-vespre de dissabte ha derrotat eldesprés de fer un solvent partit. Els bagencs han basat la victòria en el trident format per. Els tres jugadors han sumat als moments importants. Els dehan controlat el partit des del segon quart i han obtingut diverses vegades rendes importants. La màxima ha estat de disset punts. Els gironins mai s'han rendit i, sense arribar a acostar-se del tot, han mostrat capacitat de reacció. Però els manresansi s'han endut una victòria justa, però sobretot necessària. És la tercera en els darrers quatre partits de laEl Baxi Manresa ha tret un cinc inicial format per Dani Pérez, Jerrick Harding,. Per part del Girona, han començat el partit Quino Colom, Kameron Taylor, Pato Garino, Dusan Miletic i Marc Gasol. Vaulet ha entrat al partit amb ganes de fer coses. Quatre punts de l'argentí posaven per davant el seu equip (0-4. Minut 2). Colom ha anotat de tres pels locals abans d'entrar en una fase d'errades col·lectives. El marcador ha estat gairebé dos minuts sense moure's. Fins que Harding ha aconseguit els seus dos primers punts de la tarda. La safata del nord-americà tampoc no ha variat massa el ritme de partit. Un 2+1 de Taylor posava el Bàsquet Girona per primer cop al davant (8-6, minut 6). Això no ha desanimat al Baxi Manresa que aconseguia igualar les accions del seu rival. El marcador fa reflectit empats a 8, 10 i 12. Amb igualada a 12 s'ha arribat al final dels primers deu minuts.Robinson ha anotat de tres després que el seu equip hagués errat deu triples seguits al primer quart. Poc després, Pérez l'imitava. I després assistia Jou perquè el de Llagostera esmaixes la pilota. La única cistella dels gironins, aconseguida per Roko Prkacin, era insuficient per(14-22, minut 13). Colom era el jugador local més insistent de cara a cistella. L'andorrà estava massa sol. En canvi, el Baxi Manresa trobavai havia revertit el seu mal percentatge des dels 6,75 (19-31, minut 15). Aíto seguia sense veure-ho clar i consumia el seu segon temps mort. Aquesta segona pausa ha estat més fructífera per al Bàsquet Girona. Que ha reduït la distància a gairebé la meitat (33-39, descans).Els manresans han recuperat els deu punts de marge només començar la segona part. Harding i Robinson seguien sent els màxims anotadors del seu equip. Gasol aconseguia la seva primera cistella en joc del partit. Però la dinàmica seguia favorable al Baxi Manresa. Robinson novament, Geben i Pérez, en aquest cas de tres, sumaven set punts seguits per obrir una(35-52, minut 24). El Bàsquet Girona veia que no podia trigar a reaccionar si volia tenia opcions de victòria. I ho ha fet en bona part per la qualitat de Taylor i un xicque li han donat carta blanca a l'hora de defensar. En poca estona, s'ha passat del 35-52 al 47-53. Pedro Martínez ho ha aturat. Un parcial de 0-9 calmava els nervis al cantó bagenc. La situació tornava a nivell similars de dos minuts enrere però havent consumit un temps preciós. Les, amb una antiesportiva deinclosa, han permès una mínima reacció del Bàsquet Girona a manca de l'últim quart (54-66).Les distàncies s'han mantingut al començar els darrers deu minuts. Els àrbitres seguien sent permissius per a l'equip d'Aíto. Pérez anotava el seu tercer triple per fer una nova estocada al Bàsquet Girona (58-73, minut 33). Un triple de Gasol ha inicial l'enèsim intent de remuntada local., desencertat com en dies anteriors, sumava un triple que tenia caràcter balsàmic. Colom l'ha replicat al següent atac després d'haver errat dos tirs lliures. El Baxi Manresa veia com un partit que havia dominat amb una certa comoditat durant molts minuts. Novament, han aparegut Robinson i Harding. Una cistella de cada nord-americà situaven el llindar novament. Ha estat la sentència. Els instants finals han estat ja un deixar córrer el rellotge sense que els jugadors del Baxi Manresa els preocupessin els encerts ofensius dels seus rivals. 79-86 per fer una altra passa per fugir de l'abisme.Incidències: Antonio Conde, Alfonso Olivares i Rubén Sánchez Mohedas han xiulat el partit.segueix sent el jugador descartat. Sense jugadors eliminats.