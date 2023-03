L'escola Oms i de Prat de Manresa participa a l'Erasmus+

L'de, de la Fundació Catalunya La Pedrera, participa al programaBe Active be happy, per ajudar els seus estudiants a obtenir una educació més ampla i enriquidora. Aquesta setmana l'escola manresana ha acollit vint estudiants i tretze professors dels diferents països participants en el programa,El projecte Erasmus+ Be Active, be happy té com a base principal ajudar els joves a aconseguir una vida plena i equilibrada a través de l'activitat física, la relació social, l'alimentació saludable i el voluntariat per a la comunitat. Això, durant l'estada al Bages, s'ha aconseguit realitzant activitats i projectes a l'entorn dels eixos de l'acrònim: Acció a la comunitat, Cultura, Treball en equip, Inspiració, Vitalitat i Exercici.Entre les activitats realitzades cal destacar elque ha tingut lloc aon l'alumnat ha pogut conèixer de forma lúdica com portar una alimentació saludable.El projecte Erasmus+ també es vincula amb altres iniciatives educatives de l'escola Oms i de Prat, com la intensificació de l', la incorporació de dues noves llengües estrangeres (alemany i francès) i el foment de l'alimentació saludable a través de la