Jutgen l'excap comptable d'una assessoria de Manresa per estafar més de 459.000 a un client

L'jutjarà aquest dilluns una extreballadora d'unadel carrer Súria deacusada d'un, i un home a qui la Fiscalia acusa d'un. L'acusació també fade les penes a l'assessoria. El desfalc total provocat s'ha quantificat en. La Fiscalia demana per a ella una condemna de sis anys de presó i per a ell, de dos anys.Segons la Fiscalia els fets es remunten a l'any 1998 quan l'acusada, com ade l'assessoria, es va fer càrrec de la comptabilitat d'un client i de quatreque administrava. L'acusació apunta que aprofitant la coneixença que tenia amb l'empresari, que datava d'abans de la seva entrada com a client de l'assessoria, va usar lesper fer transferències des d'aquests comptes a altres de les quals era titular conjuntament amb l'home acusat. Aquest, segons assenyala, tot i no participar en les operacions "vaconeixent el seu origen il·lícit".Així, de forma periòdica i des de l'any 2004, l'acusadaal compte conjunt que tenia amb l'acusat, però tambécontra les empreses de l'empresari en els que feia constar el compte dels acusats com a beneficiari "sota l'aparença de respondre a operacions pròpies de l'".D'aquesta manera, els acusats van ingressar 28.250 euros del patrimoni particular de l'empresari, i 303.730,74 euros d'una de les empreses, 1.300 euros d'una altra, 122.266,69 euros de la tercera i 4.000 euros de l'última, per a un total de més de 459.000 euros, dels que hauran de, i subsidiàriament l'assessoria.Per tot plegat, la Fiscalia demanaper a l'acusada d'un delicte continuat d'estafa, a més d'una, iper a l'acusat d'un delicte de receptació