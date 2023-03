Súria posarà en marxa un parc municipal d'energia solar al dipòsit salí vell d'ICL

Plànol d'ubicació del projecte de parc solar municipal al dipòsit salí vell. Foto: AjSú

Presentació oficial del projecte

es convertirà en un municipi pioner en energies renovables amb la posada en marxa d'unque cobrirà les necessitats de tot l'i delsdurant vint-i-cinc anys, convertint Súria en un municipi energèticament autosuficient a nivell públic. D'aquesta manera, l'Ajuntament estalviarà més de 340.000 euros anuals, incrementant la capacitat de finançament i inversió municipal.Laha aprovat la concessió d'un ajut econòmic d'1.215.077,68 euros per fer realitat el parc solar, convertint-se en la subvenció més elevada que Súria ha rebut mai per un sol projecte.Aquest ajut de la Diputació cobrirà el 90% del pressupost total del projecte, situat en 1.350.086,32 euros, IVA inclòs. El 10% serà aportat per l'Ajuntament, però aquesta inversió municipalgràcies a l'estalvi previst en despesa energètica.El titular de la instal·lació serà l'. El parc solar municipal tindrà 2.048 mòduls fotovoltaics que generaran fins a 1,16 milions de kWh anuals i permetran reduir les emissions de CO2 de 559.336,62 kg anuals.La nova planta de generació fotovoltaica s'instal·larà en una part deld', en el marc d'un conveni que l'Ajuntament i l'signaran per a la cessió gratuïta d'aquest espai, atesa la manca de terrenys municipals per al desenvolupament del projecte.L'actual(PDU) de l'activitat minera permet la instal·lació de plantes d'energia solar en dipòsits salins. Gràcies a aquesta ubicació, la instal·lació del parc solarde la vila, a diferència d'altres projectes d'energia solar que han estat plantejats en diferents municipis.D'altra banda, l'del futur parc solar municipal serà molt reduït a causa de la ubicació de les plaques en l'espai del dipòsit salí vell.El parc solar municipal tindrà una vida útil aproximada de. Per tant, el seu funcionament no representarà en cap cas una prolongació de l'existència del dipòsit salí vell per sobre de les previsions actuals. En aquests vint-i-cinc anys de vida útil, l'Ajuntament podria estalviar més de 8,5 milions d'euros gràcies al funcionament de la instal·lació.La presentació oficial del projecte tindrà lloc aquest dimarts 28 de març al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb la presència de responsables de l'Ajuntament, la Diputació i l'empresa ICL. En aquest acte també serà presentat un altre projecte d'instal·lacions d'El futur parc solar municipal és elmés important en la història de la vila, i s'afegeix a altres iniciatives realitzades durant l'actual mandat per estendre l'ús d', amb bonificacions fiscals i noves instal·lacions solars en els equipaments públics.