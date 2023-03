Un històric visita al CE Manresa: l'Hércules serà diumenge al Congost

Elrebrà diumenge a les 12 del migdia l'històric, en partit de la 27a jornada de, el club amb unde tots els que formen part del grup 3 de la categoria, amb. Però a banda del seu historial, l'Hércules arriba a la ciutat amb la mateixa puntuació que ela la lliga, de manera que serà important no deixar-se impressionar per la memòria i aconseguir un resultat positiu que permeti els manresans, no només amb el conjunt alacantí, sinó també respecte d', que es troben amb la mateixa puntuació.L'Hércules d'Alacant porta unaque també s'ha vist reflectida en les darreres jornades, amb. De fet, l'històric club porta tota la lliga per darrere del CE Manresa i només els resultats dels manresans durant laels han permès atrapar-los a la taula. El CE Manresa porta, tot i que en les últimes quatre no ha passat de l'empat. Tot i amb tot, es troba a només, que actualment ocupa elEl CE Manresa va empatar a 1 al José Rico Pérez en el partit de la primera volta , i afronta el partit d'aquest diumenge amb la baixa per sanció de, i les lesions de llarga durada conegudes d'. Una quarantena de persones usuàries de lai del projecteseran a l'estadi convidades pel club. Així, el Congost tindrà la presència de persones que pateixen problemes de, ende conflictes internacionals.