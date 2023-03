Les famílies de Sant Fruitós reben eines per prevenir als infants font l'abús sexual

Laha ofert aquest dijous una xerrada a, dirigida a familiars per oferir-los eines per a la prevenció i la detecció de l'La xerrada ha tingut com a eix central la forma en com eduquem als infants perquè tinguin prouper dir no, davant de situacions que no els resulten satisfactòries.Una trentena llarga de persones han pres part en aquesta sessió que ha anat a càrrec de la mateixa Vicky Bernadet, qui va serdurant la seva infància.Aquesta xerrada està emmarcada dins un projecte global de prevenció dels abusos sexuals a infants, en el que s'estan duent a termeamb la comunitat educativa, amb les famílies i aviat es faran amb l'alumnat de 6è de primària, per tal que tothom tingui eines per identificar situacions abusives i poder-les prevenir.Aquest projecte de prevenció d'abusos sexuals neix de laper preparar una eina que permeti donar eines als infants per poder dir que no a qualsevol situació abusiva, o a narrar-la en cas que l'hagin patit, i alhora donar eines als referents dels infants per poder fer accions preventives i donar una bona resposta en casos de revelacions.