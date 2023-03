Jordi Serra, nou president de Pimec Joves Catalunya Central

El Comitè Executiu deha aprovat recentment el nomenament decom a nou president de, en substitució de, que deixa el càrrec després de quatre anys al capdavant de la sectorial al territori. El nou president ha agafat el relleu en la presidència en un acte que ha tingut lloc ali que ha servit també per intercanviar experiències i crear sinergies entre els i les empresàries joves de la Catalunya Central.Durant l'acte, Serra ha explicat que "l'objectiu serà promocionar el territori en l'àmbit empresarial, detectant punts de millora i buscant sinergies entre empreses”. A més, ha assenyalat que "una de les prioritats seràdels joves amb la conseqüent creació de llocs de treball que això comporta”. El nou president s'ha referit també a la necessitat de donar a conèixer l'ajuda i assessorament que s'ofereix des de Pimec Joves Catalunya Central alsdel territori per ajudar-los en el seu creixement professional.Llicenciat en Relacions Laborals per la Universitat Autònoma de Barcelona, Serra és gerent de, concessionari oficial constituït l'any 1996 que representa les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat i Cupra. L'empresa, ubicada a Manresa, es dedica a la venda i el lloguer de vehicles, així com a la seva reparació.