Bàsquet Manresa, ACB i Ajuntament aborden la necessitat de remodelació del Nou Congost

La Comissió Executiva del, encapçalada pel seu president,, ha rebut aquest dijous alel president de l'ACB,, per abordar en reunió de treball els reptes principals del club, d'entre els quals destaca la. La trobada, organitzada pel club, ha comptat també amb la presència i participació de l'alcalde,, així com d'altres membres dels grups municipals de l'Ajuntament de Manresa.Antonio Martín, president de l'(ACB), ha pogut conèixer i compartir les necessitats i l'evolució del projecte de remodelació del Nou Congost, una de les places històriques de la. El president de l'ACB també ha pogut copsar en primera persona la implicació transversal de la ciutat amb el club i les noves oportunitats que aportarà en nou equipament a una ciutat emblemàtica en la història de l'ACB, una aposta que comparteix totalment.La reunió ha estat organitzada per la Comissió Executiva del Bàsquet Manresa, formada pel president Jordi Serracanta, juntament a. Per part de l'Ajuntament de Manresa, a banda de l'alcalde, hi han participat, regidor d'Esports;, primer tinent d'alcalde, i, cap del grup municipal del PSC.