El Covisa Manresa rebrà el Mataró amb la vista posada en l'assalt al liderat

En una jornada plena de partits de molta transcendència per la part alta i baixa de la classificació, elrebrà aldissabte a 2/4 de 7 de la tarda al. El Mataró és un equipaquesta temporada i no ha entrat en cap moment de la lliga entre les quatre primeres places. Hores d'araamb 37 punts amb un total de 76 gols a favor i 68 en contra. El Covisa Manresa, ara segon a la taula, té 43 punts amb 107 gols favorables i 84 de encaixats.Quan surten com a visitants, els mataronins obtenen. D'onze sortides ha patit cinc derrotes, a Picassent, Esplugues, Cerdanyola, Calvià i Industrias, quatre victòries a Natació Sabadell, Canet, Escola Pia i l'Hospitalet, i dos empats, a Elda i Ripollet. A casa seva compta amb sis triomfs, quatre derrotes i dos empats.El Covisa Manresa, que es troba en un triple empat a 43 punts ambi l'(aquest últim amb un partit pendent a Calvià), espera el partit amb sensacions positives, però també amb baixes importants. A les conegudes d', ara s'hi afegeix la de, lesionat a Ripollet dissabte passat.Els manresans són a tres punts del líderque li espera un difícil partit a. L'Hospitalet rebrà un necessitat, i l'Esplugues i Escola Pia, ambdós en zona de perill, es jugaran bona part de la temporada per evitar el descens.El futur mes immediat a Covisa Manresa passa per superar el partit d'aquest dissabte i poder recuperar jugadors en el marge que hi haurà de. El dissabte 1 d'abril no hi ha partits a lai el dissabte dia 8, en plena setmana Santa, sí que hi ha jornada, però els manresans sumaran els tres punts del partit contra el retiratamb el resultat de 5 gols a 0. Per tant, Covisa Manresa reprendrà la lliga a casa davant elal Pujolet el dia 15 d'abril.