Montserrat Badia tornarà a optar a la reelecció com a alcaldessa de Castellbell i el Vilar

optarà a la reelecció com a alcaldesa depela lesdel proper 28 de maig. El proper diumenge a 2/4 d'1 del migdia a l'antiga Biblioteca farà l'acte de presentació pública de la candidatura en una conversa que mantindrà amb el diputat i portaveu adjunt socialista al Parlament,Segons ha avançat, la candidatura comptarà amb quatre membresi tancarà la llista, un dels referents dels regidors que van presentar-se i guanyar les primeres eleccions després del franquisme, l'abril de 1979, una posició d'honor i homenatge a persones com, que han mort en els darrers anys.En el diàleg entre Badia i Moreno, s'aniran exposant els principalsde la candidatura local del PSC, i alhora, els que, com a formació, tenen a nivell de país.