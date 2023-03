Els beneficis de Tous creixen un 60% en l'últim any

ha obtingut un benefici de 36 milions d'euros en el, i una facturació total de 450 milions, une xifres que signifiquen uns increments del 60% i del 17% respectivament respecte l'any anterior en què encara es van viure les fuetades de les. Per part seva, elva superar els 100 milions d'euros per primera vegada, amb un increment del 26% respecte al 2021.El conseller delegat de Tous,, ha assegurat que aquestes xifres "superen àmpliament els objectius fixats per la companyia, en un, i comporta un important increment respecte de l'etapa prèvia a la pandèmia”.A nivell d', la companyia joiera manresana va destinar un total de 30 milions d'euros a projectes vinculats amb la tecnologia, la innovació en el negoci i la rehabilitació de les botigues.