Ramon Bacardit reclama a Marc Aloy que deixi d'usar l'alcaldia «per fer campanya per ERC»

El candidat dea l'alcaldia de, ha reclamat a l'alcaldeque deixi d'usar l'alcaldia per fer campanya per. Bacardit denuncia que Aloy "barreja" lesi les d'institució i partit "per", en una pràctica "greu" que "contribueix ai les mateixes institucions".Com a exemple, Bacadit parla dels diversos anuncis que s'han fet sobre la. "Que faran un concurs, que han fet les bases del concurs, que s'han presentat cinc equips, que s'ha reunit el jurat...", mostra.També lamenta les promeses a anys vista o la presentació d'obres "que ja haurien d'estar fetes", o anunciant visites ciutadanes "que queden buides", tot plegat "sense saber si el futur alcalde ho voldrà tirar endavant". L'alcaldable ho exemplifica en l'illa del, el polígon del, el soterrament dels, el projecte de la, el, elde la plaça Catalunya, l'o el nou. També en la"que ja ha inaugurat tres vegades", però que encara no ha iniciat les obres.Bacardit també lamenta que l'acte d'es fes al saló de sessions de l'Ajuntament organitzat per la, o sigui "la fundació d'ERC". El candidat retreu que no hagin buscat un espai privat per fer l'acte "com fem tots els partits".Per tot plegat, Bacardit li demana a Aloy que "les seves funcions com a alcalde, de les de candidat, i que deixi de fer promeses i proclames que són més de candidat que d'alcalde".