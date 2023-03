El CFP amplia les seves instal·lacions al Palau Firal tot esperant la Fàbrica Nova

El(CFP) ha començat les obres per ampliar les seves instal·lacions, que han de donar resposta a les necessitats de creixement del centre, un referent a la Catalunya Central en lai en eld'aquest sector. Les obres implicaran guanyar 800 metres quadrats a la planta 0 del, en un espai també cedit per l'Ajuntament de Manresa, de manera que el nou centre ocuparà un espai total de 1.700 metres quadrats, distribuïts en dues plantes.L'ampliació s'ha anunciat aquest divendres en una visita als nous espais que ha comptat amb l'alcalde de Manresa,, i la presidenta de la Fundació Lacetània,. També hi ha assistit la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,, i el president de la Comissió Executiva del Centre de Formació Pràctica,Tal com han explicat, a la planta actual, la -1, hi haurà dues aules teòriques -actualment n'hi ha quatre-, un espai de, un taller d', und'alt rendiment, dos magatzems i les oficines del centre. A la nova planta hi haurà cinc aules teòriques, un magatzem, un taller de, dos despatxos i un futur. El cost de les obres l'assumeix el CFP, mentre que l'Ajuntament de Manresa es farà càrrec del condicionament de l'i dels tancaments de la façana d'aquesta part del Palau Firal. Els treballs no afectaran l'activitat habitual del CFP. És previst que les noves instal·lacions estiguin en funcionament a l'inici del curs 2023-2024.L'ampliació de les instal·lacions actuals del CFP és imprescindible per poder continuar impulsant la competitivitat de lesde la Catalunya Central i d'arreu de Catalunya, especialment les deli afins. El CFP és un dels pocs centres del país que ofereix formació especialitzada tant als professionals que ja treballen al sector com a persones a l'atur o treballadores d'altres sectors que volen reorientar la seva carrera professional cap a un àmbit amb una gran demanda de. El centre ha experimentat un fort creixement els darrers anys i ha apostat per disposar de lesque permetin a les empreses de l'entorn fer el pas cap a l'anomenadaa través de la fabricació avançada, la digitalizació, la sostenibilitat i la formació especialitzada.Així doncs, l'ampliació permetrà que el centre continuï fent passos endavant, a l'espera de la seva futura integració al projecte de ladecom a espai de formació ocupacional, contínua, de reciclatge i d'especialització. Una nova seu que permetrà multiplicar el potencial del CFP de crear sinergies i de compartir usos amb altres agents del territori implicats en el projecte de coneixement, tecnologia i empresa que lidera l'Ajuntament de Manresa i la. Una integració que permetrà reforçar encara més l'aliança entre el CFP i l'Ajuntament, que actualment ja col·laboren en la programació de cursos, la cerca de possibles alumnes o la gestió d'ofertes, entre altres.