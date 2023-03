Mitja comunitat musulmana inicia les pregàries nocturnes del Ramadà al Palau Firal

Poc a poc van arribant els fidels de laal. Accedeixen a la planta baixa del recinte per l'aparcament de darrere. Unes carpes on es posa l'imam al fons els esperen. Mitja planta estài el calçat es va aplegant a l'entrada.La mesquita Mousaab ibn Oumair, que actualment encara es troba alde Manresa, amb uns accessos complicats, va adquirir un nou espai al polígon dels Dolors , però les obres es van fent, a ritme de les aportacions dels seus fidels. Per a les pregàries habituals o les diürnes delque ha començat aquest dijous, en tenen prou amb la mesquita actual, però l'oració de la nit, just derpés de, aplega molta gent i per això han traslladat la trobada al Palau Firal.L'altra mesquita, l', que es troba a l'antigatambé ha començat a celebrar les pregàries del Ramadà, però en el seu cas, no li ha calgut traslladar les oracions perquè tant l'accés com l'espai que tenen és suficiant.El Ramadà, un dels pilars de l', s'allargarà aquest any, fins al 22 d'abril.