Presentat el segon campus del jugador del Baxi Manresa Guillem Jou

L'espai Nexe deha estat l'escenari escollit per presentar la segona edició del campus de bàsquet. Aquesta segona edició tindrà dos torns que acolliran nois i noies nascuts entre el 2007 i 2015. Les places es van esgotar en poques hores i la llista d'espera en cas que es produeixin vacants és molt llarga. El primer torn serà del 26 al 30 de juny i el segon del 3 al 7 de juliol.L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Sant Fruitós,, el regidor d'Esports,, el president de l'ASFE,, el seu director esportiu,, apart del capità delGuillem Jou. Ha estat un acte senzill en què els dos representants de l'Ajuntament de Sant Fruitós s'han expressat en termes similars. Tots dos han mostrat el seu orgull per la presència de Jou en aquest esdeveniment esportiu. Mentre que Mazcuñán destaca la presència tant de nois com de noies, Ruiz ha emfatitzat en el creixement del campus.Per part de l'ASFE, Bonjorn ha explicat que l'objectiu principal és la diversió. Si bé la millora individual de laés important encara ho és més passar-s'ho bé. El director esportiu ha explicat que els matins estaran més dedicats alsi les tardes a. Posteriorment, Ferrer ha volgut agrair a l'alcaldessa, el regidor, escoles del municipi, patrocinadors i mitjans de comunicació la seva col·laboració al campus. I també la implicació de Jou "que hi és dia a dia. El Guillem ha arribat a l'pel seu esforç. És un exemple".Jou també ha pres la paraula per explicar que estava molt content de poder celebrar aquesta segona edició. "L'any passat va anar molt bé. Vull agrair les facilitats que ha donat l'", ha comentat l'escorta del Baxi Manresa. El jugador de Llagostera ja feia anys que tenia al cap organitzar un campus i creu que Sant Fruitós és un lloc adient "per l'existència de l'ASFE i l'". Per a Jou en aquest campus "el més important és passar-ho bé". Està previst que diversos jugadors professionals treguin el cap pel campus Guillem Jou.