Sant Fruitós fa un pas endavant per desenvolupar la zona de l'Hostal Pineda

L'ha aprovat en el ple d'aquest mes de març laque permetrà desencallar l'estat d'abandonament de l', aLa modificació urbanística que s'ha aprovat de forma provisional afecta laper l'antic Hostal Pineda, actualment de propietat privada i que avui dia estàAmb aquest canvi es podran realitzar un seguit d'actuacions dins la urbanització que permetran ampliar l'i d'espais lliures, especialment a la parcel·la central, que a hores d'ara és un espai lliure, i que podrà transformar el seu ús.Concretament, la modificació introdueix un equipament privat, i un de públic, al sistema d'espais lliures on en l'actualitat hi ha l'hostal, de manera que fa viable eldestinat a dotar dels serveis necessaris a la urbanització.La proposta, a més d'compatibles en aquest espai per augmentar-ne la funcionalitat, també planteja una sèrie d'actuacions per adaptar la urbanització actual a les necessitats socials de l'entorn, com per exemple eixamplant seccions viàries, generant recorreguts interiors o modificant les condicions d'aparcament i millorant alhora la seva accessibilitat i connectivitat perexistent i consolidar-la com a element de referència local.La modificació a l'àmbit de Pineda de Bages inclou també laqualificats com acom a sistema d'espais lliures, fet que afavorirà la connexió amb el futurAra és lade la Catalunya Central qui haurà d'aprovar aquesta modificació per a poder començar a treballar en la redacció d'un projecte constructiu en aquest àmbit.L'espai conegut com l'Hostal de Pineda ocupa una superfície de 10.691 m2, entre elsi la carretera. Durant les darreres dècades les instal·lacions han entrat en decadència i actualment tota l'àrea està en desús.Aquesta aprovació inicial ha tirat endavant amb elsde l'equip de govern i l'abstenció del grup municipal a l'oposició.