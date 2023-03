L'Hora del Planeta farà apagar els llums de la Seu, la Cova i l'Ajuntament de Manresa

Aquest dissabte, l'apagarà l'dels edificis i monuments emblemàtics de Manresa: la, eli la façana de la. Un any més, l'acció es porta a terme per donar suport a la iniciativa que es fa a escala mundial promoguda pel(WWF), anomenada L'Hora del Planeta. L'apagada es farà entre 2/4 de 9 i 2/4 de 10 del vespre.Es tracta d'una acció que implica milions de persones, ciutats, empreses i organitzacions cíviques de tot el món, que apaguen els llums dels seus edificis i monuments, per demostrar un suport global a la lluita contra elA Catalunya, desenes de poblacions deixaran els seus edificis i monuments més emblemàtics a les fosques per donar suport a la iniciativa. Aquesta acció té com a objectiu principal conscienciar a la societat de prendre mesures contra el canvi climàtic i les, així com la necessitat d'i reduir la, evitant que augmenti la temperatura del planeta produint danys irreversibles a l'economia i a la salut.L'any 2022 va ser el cinquè més càlid del món i el, segons el darrer estudi de. De fet, els vuit darrers anys (de 2015 a 2021), han sigut elsmai registrats sobre la superfície de la Terra.Els oceans mai no han estat tan calents: tampoc no han estat tan àcids en els últims 26 milions d'anys. Elha donat lloc a l'inici de la sisena extinció massiva: una quarta part dels animals i les plantes estan ena causa de l'activitat humana.