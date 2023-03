Sant Fruitós de Bages obre un jardí de papallones

Els nens i nenes del municipi creen la imatge identificativa de l'espai

L'ha creat unentre el noui el. Aquesta nova instal·lació està composta per tres espais delimitats que simulen tresen forta regressió: el, eli el. Les espècies vegetals plantades en cada espai s’han seleccionat per ser característiques dels hàbitats representats, autòctones deli atractives per a les papallones. A més d’aquesta vegetació també s'hi han incorporatcom ara pedres i troncs amb l’objectiu d’afavorir la reproducció d'altres insectes pol·linitzadors.Una sèrie decol·locats al llarg del recorregut permetran als visitants del jardí, ampliar la informació sobre els hàbitats, les plantes i les papallones.Aquests projecte, presentat per l’entitat ecologista, va ser una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius. Els seus objectius són sensibilitzar la ciutadania sobre la importància delsi fomentar-ne l’observació i el coneixement dels més coneguts i vistosos: les papallones.En els darrers anys lesconsiderablement degut a la intensificació de l'agricultura, la transformació d'hàbitats, l'ús de pesticides i el canvi climàtic. Aquesta pèrdua afecta directament a la població perquè, per, les hortalisses i els arbres fruiters depenen, en gran mesura, dels insectes pol·linitzadors.A Sant Fruitós de Bages s'han observat fins aen la darrera dècada. Malauradament, 12 d'elles estan en regressió, com ara la, l'o la, i n'hi ha una en forta regressió, laLes persones que han visitat aquest espai en els darrers mesos ja han pogut veure la instal·lació, però no serà fins aquest diumenge 26 de març, a les 12 del migdia, quan s’. L’obertura comptarà amb unaper membres de l'entitat Som Natura Pla de Bages.Aquesta proposta també ha comptat amb la participació dels alumnes de cicle mitjà i cicle superior de les escoles del municipi, que han participat en un concurs dedel jardí.L'Ajuntament ha rebut un total de 280 propostes i un cop valorades s’ha escollit el dibuix de lade l'escola Pla del Puig, i la tipografia realitzada per lade l’escola Paidos.Les propostes presentades es podran veure a la sala polivalent dela partir d'aquest diumenge, un cop finalitzada la inauguració del jardí de papallones.