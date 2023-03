Sor Lucía Caram i Xavier Gonzàlez-Costa sumen pau i poesia amb «Un llençol blanc»

Manel Alías Tort i el programa 30 minuts també col·laboren en el llibre

Un llibre solidari que remou consciències

Un testimoni emotiu que només desitja la pau

Aquest dimecres s'ha presentat aldeUn llençol blanc, el darrer llibre del berguedà, els drets d'autor del qual es destinaran a laper ajudar en la tasca humanitària que estan desenvolupant des de l'inici de laEn el marc incomparable de la sala gòtica del Convent de Santa Clara, l'autor va estar acompanyat de, que va exercir d'amfitriona,, president de la Fundació del Convent de Santa Clara,, periodista freelance col·laboradora de La Vanguardia, i, editor de L'Albí.Xavier Gonzàlez-Costa va detallar l'origen i la causa d'aquestde la guerra a Ucraïna, que va néixer com un exercici de retrobament amb la poesia, que feia més de deu anys que no conreava, després de coincidir en el temps un canvi il·lusionant i transcendental en la seva vida amb l'inici de la guerra, el 24 de febrer de l'any passat. "Va ser aquest xoc d'emocions el que va inspirar el primer poema i el que em va donar la idea de continuar escrivint-ne cada dia un, fins a la fi de la guerra", va explicar l'autor. Una intenció frustrada, com el subtítol del llibre anuncia, "perquè, malauradament, la, i a mi, ja fa temps, se'm van acabar els poemes", va afegir.Sor Lucía Caram, al seu torn, va agrair les reflexions poètiques i vitals que ofereix el llibre, destacant la capacitat de Gonzàlez-Costa "per interpel·lar-nos amb el missatge, evident o metafòric, dels seus versos, que saben alternar la, amb una mirada tendre i emotiva quan ens parla de la mainada", subratllant que aquest poemari és important perquè "ens ajuda a sintonitzar, des del cor, amb els sentiments d'aquells que estan patint la violència i les conseqüències d'aquest desastre humanitari, empenyent-nos als lectors a ser millors persones".Un llençol blanc està prologat per, el periodista de TV3 i Catalunya Ràdio recentment reconegut amb elde la Generalitat de Catalunya, elque atorga Òmnium Cultural i el de Periodista de l'Any de la Delegació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes , entre altres, pel seu humanisme en la cobertura de la guerra a Ucraïna.Alías Tort, que no va poder assistir presencialment a l'acte, va dirigir-se als assistents amb un vídeo, en el qual va destacar el"per posar poesia a una cosa tan cruel i salvatge com és una guerra". Un context ple de contradiccions i de dolor que "en Xavier Gonzàlez-Costa ha sabut transmetre d'una manera molt original i moderna, recollint la tradició delsen un exercici molt bonic i molt complicat, alhora", concloïa.Arran del pròleg, l'va considerar oportú il·lustrar les cobertes amb imatges reals de la invasió i, per aquest motiu, es van sol·licitar al programa 30 minuts de TV3, que les va cedir, enriquint encara més el llibre amb un codi QR que enllaça directament al reportatge Entre la terra i el cel: guerra del propi Manel Alías Tort.Durant la conversa, el poeta berguedà va argumentar que havia decidit donar els drets d'autor de l'obra, ja que considerava que, per simbòlics que fossin, ell"en el qual moltes persones hi estaven participant desinteressadament, edificat sobre una crisi humanitària com aquesta".En aquest sentit, Gabriel Prat va agrair a Gonzàlez-Costa que hagi canalitzat aquest donatiu a través de la Fundació que ell presideix, ja que és gràcies a aportacions com la seva que "s'han pogut enviara la zona de conflicte, acollir famílies i ferits que han hagut de fugir de la guerra o la construcció de l'hospital de campanya que ara s'hi està començant".Mireia Merino, que ha viatjat a Ucraïna i ha conviscut amb persones que fa mesos que sobreviuen en, en la seva intervenció, va voler insistir en la capacitat de l'autor "per commoure'ns amb imatges i sensacions que sembla impossible poder sentir i transmetre sense haver-hi estat físicament".Finalment, Jaume Huch, va explicar que Un llençol blanc és un projecte en el qual va creure des de la primera lectura de l'original, "perquè combina poesia i narració, remou consciències i ens ha retornat la, alhora que emocional i compromesa de Xavier Gonzàlez-Costa".En el curs de l'acte, va intervenir, una noia ucraïnesa que ha hagut de fugir de la guerra i que ara viu a Manresa, gràcies a l'acollida de la Fundació del Convent de Santa Clara, expressant d'una manera molt sentida que "qui pateix la crueltat de la guerra som les, el poble. Unes persones i un poble que només demana i desitja una cosa: la pau".La presentació, organitzada conjuntament per la Fundació del Convent de Santa Clara,i Edicions de L'Albí, es va cloure amb un tast dels poemes del llibre recitats pel propi autor.