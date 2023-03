L'Abadia de Montserrat i l'editorial Tritó recuperen la col·lecció dels Mestres de l'Escolania

L'i l'han signat un conveni per recuperar la col·lecció Mestres de l'Escolania de Montserrat. L'acord, segellat entre l'abat de Montserrat,, i el director de l'editorial Tritó,, també contempla la digitalització dels volums ja publicats fins ara.La col·lecció va néixer per donar a conèixer i posar en valor l'obra musical dels. El primer volum va aparèixer el 1930 i se'n van publicar quatre més fins el 1936. El 1970 es va iniciar una segona etapa que es va allargar fins el 1993. En total, la col·lecció comprèn quinze volums que recullen obres deSegons informa l'editorial Tritó en un comunicat, la represa de la col·lecció es fa amb ànim de continuïtat, però alhora amb la voluntat d'tant de selecció de repertori com d'edició pròpiament dita. D'una banda, s'eixamplarà el marc cronològic que havia fixat, el responsable de la col·lecció ara fa cent anys, i que a la pràctica quedava acotat als autors dels segles XVII i XVIII. D'aquesta manera, es podrà incorporar l'obra dels mestres del XIX i del XX.D'altra banda, els nous volums es volen plantejar "com aperò sense renunciar a consideracions d'ordre pràctic". "Es tracta d'oferir una publicació que conjumini elamb una presentació que faci plausible la seva difusió i interpretació", asseguren els seus impulsors.