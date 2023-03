«La motxilla de l'Ada» de Teatre al Detall i La Tresca i la Verdesca arribarà diumenge al Kursaal

La programació per a públic familiar d'portarà aquest diumenge, 26 de març a les 6 de la tarda, a la sala gran delLa motxilla de l'Ada dei amb música en directe de, un espectacle que reflexiona sobre el gènere, el valor de la diferència i la importància de la identitat.Aquest espectacle és la història d'una motxilla: la motxilla de l'Adam. Una motxilla que cada cop pesava més, i pesava tant i tant que ja no el permetia surar, enfonsant-lo dins del seu propi mar. És la història de l'Ada que va anar de colònies i va decidir desfer-se de la motxilla i de la m del seu nom perLa història d'uns pares que han perduti han decidit acompanyar la seva filla per unÉs un muntatge recomanat a partir de 5 anys amb text de, dirigit per, amb els intèrprets deli els músicsLesper veure La motxilla de l'Ada tenen un preu de 10 euros (8 euros amb Carnet Galliner i per a menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet