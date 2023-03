Treball decreta uns serveis mínims del 100% a la vaga a la residència Els Comtals d'Ampans

Ampans defensa que "la reivindicació ha de ser sectorial"

Aquest dijous ha començat la vaga indefinida dels treballadors de la residència Els Comtals per a, la primera que viuen els seus més de 50 anys d'existència. Una vaga queque, després de la reunió de mediació que van tenir dimarts passat a, hauran de continuar assistint a la feina, ja que el Departament va atendre la petició de la direcció de la Fundació i va decretar unsAquest fet demostra, segons, treballador de la residència i membre del, que "normalment ja, amb un estrés molt important de la plantilla". Així ho ha explicat aquest dijous davant de la botiga que laté al carrer Guimerà deamb una quarantena de persones fent costat a l'acció, entre treballadors de la residència, d'Ampans i membres d', sindicat que ha convocat la vaga.La convocatòria davant de Tous no ha estat casual. Rosa Tous és, des de primers d'any presidenta del patronat de la Fundació Ampans , "un fet que evidencia laamb la que es mou una entitat que té cura de persones depenents i amb discapacitats", ha comentat, d'Acció Sindical del Bages. Els treballadors denuncieni una"molt forta" per la complexitat dels usuaris.que es porten entre 47 monitors per als tres torns i festius, fet que dona "una".Els treballadors arriben a aquesta situació després de "mesos intentant negociar amb la direcció d'Ampansi un, ja que la saturació que vivim ens afecta i tambéde la residència", ha explicat Vilella. Els membres de la secció sindical denuncien que "portem, amb insignificants increments, i amb una càrrega de feina que només es pot solucionar". Precisament, el sindicat s'ha referit als serveis mínims decretats per Treball per reforçar la seva: "decreten un 100% de serveis mínims perquè amb menys personal no es podria donar el servei".Més enllà d'això, la representant sindical també ha lamentat que "la direcció de l'empresades que vàrem constituir lade la residència Els Comtals", i també ho fa, segons assegura "en l'altre lluita que tenim a la residència", on els treballadors també s'han mobilitzat per reclamar millores laborals, tot i que "encara estan en la fase de negociació".Per reforçar la vaga indefinida dels treballadors de la residència Els Comtals d'Ampans, Acció Sindical del Bages ha convocat unaaquest dijous, que sortirà de laa partir de 2/4 de 7 de la tarda amb el lema "Per unes condicions laborals dignes, les treballadores d'Ampans sortim al carrer!".Des de l'empresa, la responsable dels serveis residencials,, admet que es tracta d'un sector "", però afegeix que "la situació és la que és". En aquest sentit, subratlla que, des del 2008, l'empresa està fent "un gran esforç" per aplicar millores salarials "". De fet, Ampans assegura que el salari que paga als treballadors està per sobre del conveni i"Des de sempre, el sector ha estat mal pagat i, però estemque complim al 100%", assegura Camps. En aquest sentit, l'empresa comprèn les reivindicacions dels treballadors, però admet que "no correspon a Ampans liderar-ho".Segons l'empresa, les reivindicacions sobre la millora de les condicions salarials que fa Acció Sindical del Bages farien "inviable" la