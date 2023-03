El Consorci per a la Normalització Lingüística augmenta un 11 % les places dels cursos de català

El(CPNL) ha augmentat un 11% el nombre de places pel període d'inscripcions perdel tercer trimestre en relació amb el març del 2022. En total, s'oferiran prop de 29.000 places a tot el país entre els nivells A1 i C1, que es reparteixen entre inicial, bàsic, elemental, intermedi i suficiència.El 27 de març s'obre el torn preferent, reservat alsels darrers 12 mesos. El 28 i el 29 de març hi haurà el torn general, obert a tothom. En total, el CPNL ofereix fins a 1.344 cursos de llengua catalana repartits arreu del territori entre els 22 centres de normalització lingüística.Els cursos començaran l'11 i el 12 d'abril. Per tal de garantir l'atenció prioritària a lesde català, el nivell que té més presència és el bàsic, amb més de 800 cursos, que representen un 60 % de l'oferta. Tant aquest nivell com l'inicial són gratuïts.En conjunt, l'oferta del tercer trimestre del curs 2022-2023 té lacom a majoritària amb el 84 % del total dels cursos. Així i tot, el CPNL manté l'opció de cursar modalitats en línia que poden inclourei el treball autònom de l'alumne. Per conèixer en detall els cursos disponibles, es pot consultar el cercador Abans que comenci la inscripció, les persones interessades poden accedir a laper aportar unque acrediti la competència lingüística en català o sol·licitar fer una prova de col·locació. El tràmit d'acreditació de nivell va adreçat, especialment, a les persones que estudiïn per primera vegada al CPNL i té per objectiu garantir que puguin estudiar un curs que s'adapti al domini que tinguin del català.La inscripció, que s'atén per ordre d'arribada, es podrà fer en línia a través de la plataforma d'inscripció i tràmits o presencialment al(passeig Pere III, 68, entresol), en casos excepcionals, amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia, cal que truqueu al 93 872 17 07 o al 673 006 264 o que escrigueu a manresa@cpnl.cat El període d'inscripcions del tercer trimestre del curs es caracteritza per la continuïtat d'una gran part de l'alumnat. Els aprenents que ja han estudiat al CPNL al llarg del curs, tenen l'oportunitat de continuar amb el següent nivell si han assolit els coneixements. Alhora, l'd'aquesta inscripció també s'adreça a les persones que vulguin començar ara un curs de català.