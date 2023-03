Ja hi ha data d'estrena de «Tú también lo harías», la nova sèrie de David Victori rodada a Manresa

Ja hi ha tràiler i data d'estrena

Manresa, escenari molt present

El 14 de març del 2022 el cineasta manresàcridava el primer "Acció!" d'un projecte que feia pràcticament quatre anys que tenia al cap . Aquell dia començava el que ell mateix descrivia com el"més vibrant i il·lusionant de la meva vida". I no li faltaven raons, per pensar així: es tractava de la primeraen què es posava el barret de. Què vol dir, això? Doncs que a diferència dels projectes que havia portat a terme fins al moment, en els quals signava com ao com a, en aquest també exercia la funció de; una funció que li ha permès, més que mai, "guiar-me per l', pel cor i pel moment present".I és des d'aquestaque s'ha gestat, unadeamb elcom a gènere de capçalera que arrenca amb undintre d'unque està fent el trajectei que acaba amb l'de tres dels assaltadors. Els encarregats de ladel cas (dosque, a més, són), intentaran esbrinar qui hi ha al darrere de les morts, però no ho tindran fàcil, perquè cap delsque estaven presents en l'atracament, és capaç d'identificar l'assassí. I això els fa sospitar, perquè creuen que elsels amaguen informació. Tot plegat, mentre el cas es viralitza i l'es posiciona a favor de l'assassí, al qui ja han batejat amb el nom d'A banda de l'de primer nivell -encapçalat per(Aída, Las Chicas del Cable, La Fortuna),(Los Hombres de Paco, Isabel),(Los Hombres de Paco, La Casa de Papel, Contratiempo),(La Peste, El Verano que Vivimos),(El reino, El Inocente, Intimidad),(Patria, Ocho Apellidos Marroquís) i(Toro, Palmeras en la nieve, La Casa de Papel)-, Tú también lo harías "ha tingut la sort de comptar amb unincreïbles i meravellosos", assegura Victori. De fet, un dels objectius del director manresà era "donar molt espai a les aportacions que fes cadascun d'ells perquè poguessin" i, així, enriquir el projecte. "El lema que no he parat de repetir en tot el procés de gestació ha estat:".El 22 de maig acabava el rodatge de la sèrie. Deu mesos després, el mateix David Victori: serà el, a través de la plataforma. Els vuit capítols de la ficció es penjaran a la vegada, de manera que qui ho vulgui la podrà veure en. Disney+ també ha compartit per Youtube elde la ficció.Només amb el tràiler de Tú también lo harías, ja veiem que Manresa hi apareix en nombroses. De fet, la capital del Bages -així com també el seu entorn- va ser una de les ubicacions que l'equip de rodatge més va concórrer durant els mesos de gravació. L', lesi els polígons dels(a Sant Fruitós) van ser els principals emplaçaments, especialment aquest últim, on "ens hi vam passar diversos dies, sobretot a l'esplanada que hi ha al davant de l'i per laque uneix aquest polígon amb Manresa", revela el creador. A banda, la sèrie ha gravat exteriors a