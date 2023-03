El Kursaal acollirà dissabte en dues funcions el nou espectacle d'en Peyu, «L'il·lusionista»

La sala gran delacollirà aquest dissabte 25 de març en dues funcions, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, l'espectacle L'il·lusionista d', que té lesdes de fa setmanes.Tot i que no és pròpiament un, L'il·lusionista interpel·la l'espectador amb el truc més antic de tots: la màgia del. En aquesta ocasió la il·lusió d'en Peyu ha estat endinsar-se en el món de les cartes, l'escapisme, els conills que surten del barret... esperanti esperant, sobretot, que la gent es deixi sorprendre.Cal despreocupar-se d'intentar trobar explicacions lògiques de tot el que passa sobre l'escenari, a vegades hi ha coses que simplement no tenen explicació, i sovint són les més divertides., amb el mateix objectiu irrellevant que un mag endevina la carta a un espectador.En Peyu convida, a través del teatre, a anar a l'de la vida: deixar-se il·lusionar.