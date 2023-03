Una altra passada de frenada de l'#alcalde de #Manresa. Distribuir l'#Apuntador de l'@ajmanresa conjuntament amb la seva propaganda electoral d'@esquerramanresa en el mateix format i tipus paper. Així no!!

Eldehan protagonitzat aquest dimecres unaarran de la "coincidència" temporal de l'enviament de L'Apuntador de l'amb el, que han arribat junts a moltes bústies de la ciutat.Els socialistes han usat lesper retreure-li a l'alcalde de Manresa el que han valorat com "una altra", al "" la publicació municipal amb la "" d'ERC. A més, han incidit en el fet que el butlletí republicà està fet "en el". Per tot plegat han demanat a ERC "ordres immediates" per aturarper evitar la coincidència.També l'exportaveu del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Manresahi ha. Ha assegurat que "" que passa un fet com aquest. Ha exposat que en plenaes va enviar informació municipal feta per tots els grups que va arribar a les cases "al mateix temps que el".Els republicansi han respost al PSC a les xarxes socials -i també a través d'una nota de premsa- assegurant que el fet es deu "exclusivament" a qüestions administratives de l'i que "en cap cas"per fer el repartiment conjunt.ERC ha aclarit que aquesta coincidència "només s'ha donat en" i que té constància que "també s'ha produït amb propaganda electoral". Posteriorment, en una altra piulada, la regidora republicanaha afirmat que ha passat amb la propaganda del PSC al, i també se n'han vist alSobre la mida i el format del butlletí republicà, el partit ha assegurat que s'han repartit 27 números de la publicació de manera periòdicai que "".Malgrat tot, ERC ha afirmat que demanarà a l'empresa proveïdora que, "en la mesura del possible", eviti que el repartiment del butlletíamb el de L'Apuntador.