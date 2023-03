Endesa reconfigura part de la xarxa elèctrica del Serrat de Castellnou de Bages

La urbanització deldecompta des de fa pocs dies amb unai un paisatge amb menys torres elèctriques.n'ha reconfigurat part de la xarxa de mitjana tensió amb l'objectiu de garantir una millor qualitat del servei i, gràcies als treballs realitzats, s'ha aconseguit eliminarsituades en el primer pla del bosc. La majoria dels suports elèctrics (quatre)com a conseqüència de l'orografia del terreny, de manera que s'ha aconseguit reduir l'impacte visual.En concret, Endesa ha estès una nova línia de mitjana tensió subterrània deper unir dosque fins ara no estaven enllaçats entre sí. L'estesa s'ha realitzat entre una de les instal·lacions que es troba a laa Castellnou de Bages i el. Així, s'ha creat el que s'anomena tècnicament una, cosa que possibilita que, en cas d'incidència o d'indisposició d'una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una(tot recuperant més ràpidament potència i clients). La mesura repercuteix no només en una, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no és necessari cap interrupció de subministrament.A més, s'ha aprofitat per feri renovar tecnològicament els dos centres de transformació enllaçats, on s'han substituït les seves antigues cel·les per unes de noves que incorporenen un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta nova tecnologia redueix la necessitat de manteniment, ja que, a diferència de l'oli, que pateix una. L'aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d'extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d'accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra. Per últim, també s'ha aprofitat per fer unadavant del centre de transformació que hi ha a la carretera de Santpedor a Castellnou de Bages cantonada amb el