Es crea un projecte al Bages per millorar la inserció laboral de les persones trans

L', a través deldei el(SAI) LGTBI, i elhan engegat el projecte, que té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de les personesa la comarca i sensibilitzar i visibilitzar aquesta realitat.La iniciativa, que té el suport de la, s'adreça a persones trans i a altres persones del col·lectiu LGTBI+, residents al Bages, que tinguin dificultats d'inserció al mercat laboral relacionada amb la sevao la sevaActualment, les persones trans tenen més dificultats per accedir al mercat de treball. El desconeixement social genera moltscap a aquest col·lectiu, fet que dificulta la seva contractació i pot provocari situacions d'assetjament o discriminació. Segons la, un 37% de persones trans es van sentir discriminades durant el procés de recerca de feina.És per aquest motiu que l'Ajuntament i el Consell han impulsat TransFeina. ­­­En el marc del projecte, també es farà untrans al Bages i la seva vinculació amb el mercat laboral, per determinar quines són les seves necessitats per accedir-hi així com les dificultats de les empreses a l'hora de contractar.També es farà una àmplia difusió del programa per donar-lo a conèixer tant entre persones potencialment beneficiàries com entre tots elsi altres serveis que treballen amb el col·lectiu LGTBI+, a més a més d'accions de prevenció i sensibilització.El projecte, a més, preveu. Així, es farà una tasca de prospecció destinada a buscar empreses que vulguin contractar persones trans i es donarà suport a aquelles que vulguin realitzar un, que inclogui també la. També s'oferiran formacions en aquesta temàtica.El projecte té en compte laque garanteix els drets del col·lectiu LGTBI+ i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La llei té la finalitat d'establir les condicions per les quals els drets de les persones LGTBI+ siguin reals i efectius, facilitar-los la participació i representació en tots els àmbits de la vida social i contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social d'aquest col·lectiu.En matèria d'ocupació, la llei determina que les empreses han de respectar lade les persones LGTBI+ i adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. A més, remarca l'obligatorietat d'impulsar accions i mesures de difusió i sensibilització que garanteixin la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació a les empreses.