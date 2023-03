L'Institut Escola Guillem de Balsareny, premiada al Concurs Escolar del Grup Social ONCE

L'ha estat un dels tres centres seleccionats com a guanyadors dealque, en aquesta ocasió, ha convidat els docents i estudiants a realitzar treballs que impulsin ciutats i municipis sense barreres com a via per a la inclusió i l'accessibilitat de totes les persones. En aquesta edició han participat 32.218 escolars de 691 centres educatius de Catalunya, sota la coordinació de 738 professionals de l'educació.Aquest habitual i tradicional programa de sensibilització educativa, que és el Concurs Escolar del Grup Social ONCE, ha presentat una proposta pedagògica per impulsar el, la companyonia, la inclusió i la igualtat des de l'etapa educativa.La participació en aquesta edició ha estat per, que han hagut de realitzar una lona, ​​a tall de, amb un disseny que ha posat en valor la importància d'aconseguir una ciutat sense barreres, així com una societat inclusiva.Per dur a terme aquest treball, els estudiants han tingut a la seva disposició material didàctic, elaborat per experts en la matèria, sobre els diferents tipus de discapacitat i sobre l'accessibilitat, que han servit de suport perLes aules guanyadores en aquesta fase autonòmica rebran com a premi un smartwatch (un). A més, passen a la, l'estatal, la resolució de la qual es coneixerà el mes d'abril. Els estudiants i docents que guanyin aquesta edició a nivell estatal, a la seva respectiva categoria tindran l'oportunitat de gaudir del, un esdeveniment que tindrà lloc al seu propi centre educatiu i que comptarà amb diverses activitats com música, espai gaming o diferents challenges.