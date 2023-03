Dionís Guiteras optarà a la reelecció com a alcalde de Moià a les municipals de maig

El grup municipal d', vinculat a, ha escollitper encapçalar la candidatura a les properesdel 28 de maig. L'actual alcalde deoptarà així a la reelecció per un quart mandat després que fos escollit batlle, per primera vegada, l'any 2011.El cap de llista ha volgut agrair a la secció local i a la gent de Moià la confiança "després de tres mandats on tot ha estat marcat pel, les, lai a més en l'últim hem hagut de fer front als estralls d'una". Guiteras s'ha mostrat optimista i entusiasta afegint que "després de molta feina, i ara que la situació ja està estabilitzada, tenim moltes ganes de completar els projectes iniciats, i poder començar-ne de nous que implicaran una revolució a Moià en diversos àmbits. Després de demostrar que sabem ser uns, ara volem demostrar de què som capaços construïnt el Moià que volem".En aquesta línia, Guiteras ha destacat que en aquest mandat atípic per la Covid, s'ha reforçat la "musculatura" de l'Ajuntament amb lade les diferents àrees: secretaria, àrea econòmica, serveis a les persones, joventut i àrea tècnica d'urbanisme.També ha assenyalat fites que ja s'han acabat com la, eli elque permetrà aplicar amb més determinació el; projectes que estan en procés com les obres d'urbanització de, eli el, i que ja s'ha començat a treballar per recepcionar el. També ha tingut una menció especial per les obres d'ampliació de l'oficina compartida dei Policia Local que permetrà disposar d'agents les 24 hores del dia, els set dies a la setmana.En l'àmbit de la, un dels "punts forts" dels mandats de Guiteras, s'han realitzat diverses actuacions per millorar l'estalvi energètic dels edificis municipals i de l'enllumenat, s'han fet diverses instalacions de plaques fotovoltaiques. En aquest proper mandat es vol ser més incisiu i a part d'instal·lar plaques fotovoltaiques a tots els edificis municipals, i instal·lar una caldera de biomassa a les escoles públiques amb la subvenció corresponent, s'està pendent de la concessió d'una subvenció del Ministerio per un projecte trencador i innovador d'economia circular.Mirant al futur, Guiteras destaca la gran quantitat de projectes que seran una realitat properament com "la rehabilitació de l'antiga fàbrica deque ens permetrà disposar d'espais i equipaments públics per a les entitats del municipi, la rehabilitació delsper dedicar-los a habitatges social". Destaca també l'impuls que s'ha donat a la cultura, potenciant les activitats i actuacions tan locals com nacionals, i comenta que "estem a l'espera d'una altra subvenció milionària per transformaren un equipament cultural que ens permetrà disposar d'uns espais inimaginables fins a dia d'avui però que són imprescindibles per aquest Moià que volem."