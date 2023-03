Big Mama Montse i Sister Marion portaran el millor blues en clau femenina a Sant Fruitós

Una de les grans veus del jazz i del blues de l'escena musical catalana,, acompanyada al piano peroferiran aquest dissabte 25 de març el concert Blues en clau femenina aldeDurant el concert es podrà gaudir de les interpretacions de peces de grans cantants i compositores de, com Trixie Smith, Wynona Carr, Alberta Hunter, Julia Lee, entre altres i també oferiran composicions pròpies dels seus dos treballs com a duet.Amb una trajectòria de més de trenta anys dalt dels escenaris, la Big Mama Montse compta amb més de vint treballs, nombrosos premis i la participació ennacionals i internacionals. Sister Marion és una pianista de formació clàssica seduïda per la música afroamericana i, especialment, pel blues, considerada un dels referents del cercle del blues barceloní,El concert serà a les 8 del vespre i les entrades es poden comprar anticipadament per 8 euros a aquest enllaç