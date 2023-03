Aigües de Manresa és guardonada als Premis de l'Aigua 2023

L'ha fet entrega delsen el marc del. Un dels guardons ha estat per, en commemoració del 40è aniversari, i ha estat recollit per l', gerent de l'empresa.A cavall del 2021 i el 2022 Aigües de Manresa va celebrar elde la seva fundació. L'1 de gener del 1982 es posava a treballar en unes dependències a lade. En aquelles petites oficines, s'atenia als abonats, s'elaboraven les factures, es comptabilitzaven les despeses i era d'on sortien els operaris, a peu, arrossegant un carretó amb un tros de canonada, eines i morter, disposats a caminar dos o tres quilòmetres per atendre les reparacions de la xarxa. Avui, Aigües de Manresa és l'empresa 100% pública que gestiona elEls Premis de l'Aigua pretenen estimular, de forma no dinerària, totes aquelles iniciatives, actuacions o trajectòries que tinguin quelcom a veure amb la millora de la relació de la població amb l'aigua i el seu entorn natural. S'atorguen des de l'any 2000 i serveixen per destacar nombrosos projectes i empreses relacionats amb elEls altres premiats en aquesta edició han estat en, per la seva trajectòria professional i bibliogràfica, la dra., pel projecte Temps de ..., Aigües de Barcelona, Cetaqua i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat pel projecte pilot d'innovació, l', per la posada en marxa de la sala de rius experimentals, i el dr., per la seva trajectòria professional.