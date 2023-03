El dispensari mèdic del Xup reobrirà dijous després de tres anys tancat

Elreobrirà elaquest dijous, després dei que l'hagi enllestit les obres que han permès posar al dia el local en matèria de. Així s'ha anunciat aquest dimecres en laque s'hi ha fet, que ha comptat amb l'alcalde de Manresa,, directora de sector Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès del Departament de Salut, i, director general d'Althaia.També hi ha assistit la regidora de Ciutat Saludable de l'Ajuntament de Manresa,, la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme,, representants de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, l'equip assistencial del consultori i regidors del grup municipal de, que havien portat la reobertura al ple municipal en forma de proposició. A l'acte també s'hi han acostat nombrosos veïns del barri, encuriosits per la novetat.El consultori mèdic es va tancar amb l', el març de 2020, perquè les instal·lacions no complien els mínims. Des d'aleshores, els veïns del barri havien reivindicat la seva reobertura. La reclamació també va arribar al ple, en una proposició vehiculada per Fem Manresa que va rebre el suport i el compromís deEn els darrers mesos, l'Ajuntament de Manresa ha, de titularitat municipal, per tal d'adaptar-lo a la. Els treballs han consistit en la instal·lació d'un sistema climatització i de renovació d'aire i han permès millorar l'accessibilitat del dispensari. També s'ha fet una nova distribució dels espais, amb una ampliació de la zona assistencial, s'ha col·locat nova il·luminació, s'han renovat persianes i s'han repintat parets i portes. El cost global ha estat de 10.000 euros.Segons s'ha explicat durant la visita, el dispensari mèdicamb un equip assistencial format per un metge i un infermera. S'hi podrà anar per fer visites dei també s'hi faran tallers educatius de. Es tracta del mateix equip assistencial que actualment ja està atenent una norantena de pacients fràgils i amb dificultats funcionals del barri del Xup al seu domicili. L'és un servei que, arran de la pandèmia, l'ha reforçat de manera especial per donar resposta a les necessitats d'aquestes persones, pacients complexos amb malaltia crònica avançada.El consultori del Xup forma part de l'ABS Barri Antic, dins la xarxa de cobertura pública del, que técom a proveïdor. L'ABS dona cobertura al Barri Antic i als barris de les Escodines i el Xup.