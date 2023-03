Els veïns del carrer Pesarrodona de Sant Salvador de Guardiola reclamen que només sigui per a vianants

Els veïns deldereclamen a l'Ajuntament que adapti el seu carrer per a pasi que en prohibeixi el pas de vehicles. Aquest tram de la via urbana té tres metres d'amplada i vint metres de llargada, sense voreres ni cap tipus de senyalització. A més, recorden que l'es troba al mig del tram.Els veïns van presentar una instància i van mantenir fins a tres reunions amb, i la resposta final ha estat que el tram del carrer Josep Pesarrodona quedarài tant vianants com vehicles hauran de conviure en aquest tram. Segons expliquen, se senyalitzaran i col·locaranper dissuadir als vehicles que passin per aquest tram, però valoren que, aquest fet, farà que les "persones que hi accedeixin ambo algun tipus de diversitat, tinguin obstacles en la calçada i hauran de seguir convivint amb els vehicles"Els veïns reclamen que el carrer sigui només per a vianants, "ja que representa unper a les persones que accedeixen a establiments, als domicilis, al parc infantil, al camí escolar, etc". Quan un vianant coincideix amb un vehicle en aquest tram, "no disposa de l', una situació que es complica més si té diversitat funcional, o va amb bosses o amb un carret per a nadons".Davant de la resposta municipal, els veïns reclamen "" a l'Ajuntament, "que reflexionin, que apliqui la normativa i que respectin la prioritat dels vianants, perquè es pugui caminar amb seguretat i tranquil·litat".