Xavier Serramalera serà el número 2 d'Anna Maria Fernández a la llista de Junts a Sallent

L'empresariserà el número 2 a la llista que encapçalade. Com es va publicar Anna Maria Fernández, exregidora i tinent d'alcaldia durant els mandats 2007 al 2019 al municipi, agafa el relleu a David Saldoni , actualment diputat al Parlament de Catalunya.La candidata a l'alcaldia destaca que Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet compta amb Serramalera per "fer front als nous reptes peldel municipi, així com per la gestió de la, en un context que no es preveu gens fàcil donades les actuals circumstàncies econòmiques generals".Serramalera, empresari vinculat a la consultoria i la formació, va serdel 2007 al 2015. Va néixer a Manresa l'any 1973, i des del 2000 viu a Sallent amb la seva família. Pare d'un noi i una noia, és graduat en Direcció d'empreses, postgrau en Màrqueting i comunicació, i executive MBA per La Salle Business (URLl) School i Saint Mary's College, de Califòrnia, a més de parlar quatre idiomes.La seva trajectòria professional l'ha portat a treballar en projectes amb, a més de dirigir empreses nacionals.