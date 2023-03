Súria instal·la una ludoteca en el Racó de la Igualtat de la plaça de Sant Joan

L'ha instal·lat una ludoteca en elde la. Aquest nou equipament, inèdit a Súria, vol reforçar el caràcter d'aquest espai simbòlic, afavorintper a persones de totes les edats.Lapermet la pràctica de jocs, l'intercanvi de llibres i la càrrega de dispositius electrònics, gràcies a unaque també farà possible la il·luminació nocturna del conjunt. D'aquesta manera, s'ofereix unde relació que complementa els equipaments tradicionals de lleure i que pot ser utilitzat per joves i adults.La instal·lació de la ludoteca ha estat una iniciativa de les àrees municipals dei d'La ludoteca del Racó de la Igualtat s'afegeix a altres millores realitzades en els darrers mesos en l'entorn de la plaça de Sant Joan, com la renovació del, la creació d'unai la instal·lació d'unaen el passeig posterior de la font. El Racó de la Igualtat va ser estrenat el passat novembre , dins del programa d'activitats del. La seva inauguració va ser impulsada per l'àrea d'Igualtat, amb el suport del ministeri d'Igualtat a través del Pacte d'Estat conra la violència de gènere.L'objectiu del Racó de la Igualtat és convertir-se en un lloc desobre la necessitat d'avançar cap a l'equiparació total de drets entre dones i homes.