L'Ajuntament de Sant Fruitós impulsa la tercera edició del seu pressupost participatiu

Els veïns depoden decidir quines inversions o actuacions es realitzaran al municipi en el marc de la tercera edició del. L'Ajuntament posa en marxa aquest mes de març, per tercer any consecutiu, aquest projecte de participació idestinant-hi una partida de 85.000 euros.El procés arrancarà el proper dimecres 29 de març amb l'per a poder presentar propostes per part de tota la ciutadania, major de setze anys, i de les entitats locals. Els projectes es poden presentar fins al dia 30 d'abril.Les propostes es poden entregar telemàticament a través d'una instància genèrica, o presencialment a l'Ajuntament. En el moment de registrar la iniciativa cal adjuntar:Les propostes presentades han de ser actuacions d'que suposin una millora per al municipi i que s'adeqüin a la normativa vigent.Un cop recollides totes les propostes, l'equip tècnic municipalde cadascun dels projectes i el dia 2 de juny s'informarà públicament totes les propostes finalistes.Del 3 al 25 de juny serà quan tots els santfruitosencs, majors de setze anys,d'entre totes les presentades. La votació es realitzarà de forma telemàtica i també s'habilitaran les oficines de l'Ajuntament per a l'assistència de qui ho necessiti.En el marc de la, es presentarà públicament la proposta o propostes guanyadores d'aquesta edició. S'executaran les propostes per ordre de votació, fins a exhaurir el pressupost de 85.000 euros.Es pot trobar tota la informació i documentació del pressupost participatiu 2023 a aquest enllaç