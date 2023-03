Memòria.cat publica l'epistolari entre Joaquim Amat-Piniella i Agustí Bartra

Pere Vives, l'origen de tot

Cartes d'un gran valor documental

KL Reich i Les llunyanies

El web de Memòria.cat dedicat a Joaquim Amat-Piniella , que fa pocs dies va publicar en línia els 71 poemes de Les llunyanies (Poemes de l'exili) , ofereix també a partir d'aquest dimecres les transcripcions de l'epistolari que s'ha conservat entre els escriptors Amat-Piniella i Agustí Bartra És un recull de 23 cartes, més una altra d', esposa de Bartra. De Joaquim Amat-Piniella s'han conservat 17 cartes (10 de mecanoscrites i 7 de manuscrites); d'Agustí Bartra 6 (5 de mecanoscrites i una de manuscrita) i d'Anna Murià, 1 de manuscrita.Algunes cartes ja eren conegudes íntegrament o parcialment. Tanmateix, és la primera vegada que aquest interessantíssimentre aquests dos grans escriptors es publica de manera conjunta i completa.Va ser Amat-Piniella qui vaepistolar, amb una missiva datada el 23 de desembre del 1947. D'entre els anys 1947 i 1949 es conserven 9 cartes. Aleshores es produeix una aturada fins el 1953. Del 1953 al 1958 se'n conserven 14. La darrera carta, de l'Amat a Bartra, va ser escrita molts anys més tard, el 1972, quan Bartra ja és a Catalunya, després d'haver tornat de l'exili.La primera missiva de l'Amat a Bartra comença recordant un amic comú,, que va coincidir amb Agustí Bartra alentre els mesos de febrer i agost del 1939, mesos de "manta i cigarreta compartida", amb expressió de Bartra, i durant els quals van establir una amistat molt estreta. Pere Vives i Amat-Piniella van coincidir després en tot el seufins al, on Vives fou assassinat el 30 d'octubre del 1941 amb una. Doncs bé, fou Pere Vives qui parlà a l'Amat sobre Agustí Bartra -que Amat no coneixia personalment- i li féu descobrir la seva poesia.Les cartes tenen un gran valor documental perquè aporten molta informació sobre els dos escriptors, especialment sobre la seva activitat literària i cultural -amb l'explicació també per part d'Amat d'obres que a hores d'ara encara són inèdites-, els seus projectes, el seu dia a dia, la seva visió sobre la, el possible "divorci" entre els escriptors catalans de l'interior i els de l'exili, el present i el futur de Catalunya…També descriuen el seu estat d'ànim, que passa per moments d'i amb d'altres més esperançats.Remarcables també són les opinions d'Agustí Bartra en comentar el seu "Coral aper a moltes veus": "Crec que és un dels poemes millors que he escrit. Potser l'estimo pel molt que m'ha fet sofrir. Però a part d'això experimento la sensació d'una gran deslliurança interior, d'haver pagat un deute profund que devia feia temps i temps".L'epistolari també descobreix diversos aspectes desconeguts, com que, el 1953, Amat-Piniella es plantejava, o com es van conèixer Agustí Bartra i, el 1956.Les cartes d'Amat-Piniella a Bartra evidencien la immensa admiració que sent envers la seva persona i la seva obra ("per fi tenim a Catalunya unamb ambició d'universalitat"). Un relleu ben especial mereixen els elogis dedicats a les seves obres Rèquiem i Odissea.Són també de gran interès les diverses referències que l'Amat fa de la seva gran obra KL Reich -que lògicament encara no havia vist la llum, que va enviar a Agustí Bartra i que aquest intentà publicar a, però sense èxit-, i dels poemes Llunyanies, dels quals Amat n'envia cinc a Agustí Bartra.A la pregunta d'Anna Murià a l'Amat de si creu que ha, Amat li respon: "¿Com se us ha acudit de fer aquesta pregunta? Me l'he feta jo mateix tantes vegades. No, amiga Murià, no l'he guanyada. Ara sé, però, quan la guanyaré [...] quan KL Reich hagi sortit a la llum pública, vull dir amb això, quan puguem parlar dels nostres màrtirs, quan puguem rehabilitar la seva memòria…". KL Reich no sortiria publicada fins l'any 1963, 17 anys després d'haver-la escrit.Es tracta, doncs, de 24 cartes que permeten recuperar una part de lade la literatura i del país.La transcripció de l'epistolari ha estat obra d'També hi ha inclòs l'El poeta Agustí Bartra de Joaquim Amat-Piniella i el poema Ànima i món, que Agustí Bartra va dedicar a Amat-Piniella.