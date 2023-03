Manresa tindrà un projecte pioner per incrementar l'ajuda domiciliària a persones dependents

Sant Andreu Salut contractarà una vintena de professionals per aquest projecte

L', juntament amb, ha signat un conveni de col·laboració amb la(SEGG) per desenvolupar conjuntament el projecte, que té l'objectiu d'incrementar elsa lesper tal d'endarrerir el seu ingrés en centres residencials. El projecte és previst que beneficiï de forma directa seixanta persones usuàries del, gestionat per contracte municipal per, per poder ampliar fins a 3,5 hores diàries de servei.El projecte ha estat presentat aquest dimarts en roda de premsa per la regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa,; el president de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia,, i el director general de Sant Andreu Salut,L'objectiu principal és buscar unai incrementar la qualitat de vida de les persones grans amb dependència. El projecte està subvencionat amb fons, gestionats pelen el marc del. L'acord també s'ha signat amb la(CEOMA), que gestiona els fons.La iniciativa busca, d'una banda, retardar ode persones amb dependència ateses pel Servei Municipal d'Ajuda a Domicili, amb una disminució del 75% de les sol·licituds d'ingrés en residència i d'ingressos reals. Aquest fet, a, és previst que impacti de forma directa en seixanta persones i, de forma indirecta, en 1.200 professionals sanitaris i socials.El projecte contempla unasobre la situació funcional mental i d'ànim, la qualitat de vida, la sobrecàrrega de la persona cuidadora i els suports socials i sanitaris; i també unasobre l'ús de suports socials i sanitaris i la progressió de l'ajuda. La durada de la intervenció i seguiment es perllonga 15 mesos. La valoració dels primers resultats parcials serà el mes de desembre de 2023.Sant Andreu Salut contractarà persones enper incorporar-les al sector d'atenció a la dependència. Es tracta de contractacions de professionals a, amb flexibilitat horària i contemplant també la contractació de persones en situació d'exclusió laboral o vulnerabilitat social.La signatura del conveni també permetrà dissenyar un canvi de model d'atenció amba les personesde l'entorn familiar i la generació d'una nova dinàmica de treball flexible cuidadora no professional / cuidadora professional. Es busca un impacte en el 100% de les persones ateses i unade la persona cuidadora i de la utilització de suports tant socials com sanitaris.El model delmunicipal té entre els seus objectius incrementar l'autonomia de la persona perquè pugui continuar vivint a casa seva el màxim de temps possible; facilitar la realització de tasques i activitats que no poden fer per si sols, sense interferir en la seva capacitat de decisió; i prevenir situacions de deteriorament i/o disminució de qualitat de vida a les llars.Altres objectius del servei sóni a l'entorn comunitari, dins de les possibilitats reals de la persona; fomentar les relacions socials, estimulant la comunicació i pal·liar així possibles problemes d'aïllament i soledat, reforçant els vincles familiars, veïnals i d'amistat; i oferir temps lliure a les famílies per tal de prevenir crisis i/o claudicacions.Tots aquests objectius estan alineats amb els del projecte Viure millor a casa de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia i amb elde Sant Andreu Salut.