Les Jornades Lacetània s'obren a la ciutadania i a la resta d'instituts de la ciutat

Xerrades, tallers, sortides, exposicions... Lestornaran la setmana vinent amb gairebé una seixantena d'activitats programades al voltant del tema central d'aquest any:. Per primera vegada, algunes de les propostes estande la ciutat. També és oberta, en aquest cas, la conferència inaugural, que anirà a càrrec del físic manresà, director de l'i professor ali a la. La conferència, titulada Els desllorigadors en la lluita contra el canvi climàtic: materials i sostenibilitat, tindrà lloc el dilluns 27 de març a les 7 de la tarda a la Sala 2000 de l'Ja des de dilluns al matí, l'alumnat del centre tindrà al seu abast un amplíssim ventall de propostes que els permetrà estar en contacte i compartir coneixement amb. Del programa de dilluns destaca un taller sobre els, impartit per tècnics de l'Ajuntament. Dimarts se'n farà un altre sobre laa les escoles, impartit per l'. Es tracta d'una de les propostes que s'obre a d'altres centres educatius. També serà oberta la xerrada de dimecres a càrrec del, titulada Bages renovable 20-50.Pel que fa a les sortides, destaquen les que es faran a les empresesde Terrassa i. També es visitarà el noude lai l'equip, també de la UPC, i s'anirà fins a Artés per conèixer com és unaA més, durant tota la setmana el vestíbul de l'institut acollirà diferents: una sobre els ODS a Manresa, una altra de l'Institut Català de l'Energia sobre els hàbits i accions que poden fer els ciutadans per fer un bon ús de l'energia i una d'unfeta per alumnes de tercer d'ESO de l'institut.Les Jornades Lacetània arribaran enguany a la seva 37a edició amb l'objectiu de convertir l'institut en un centre deal voltant d'un tema central, facilitant que experts de diferents àmbits puguin compartir tot el que saben amb els alumnes del centre i amb el conjunt de la ciutadania de Manresa.