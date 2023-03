Xavier Gonzàlez-Costa presentarà un dietari poètic sobre la guerra a Ucraïna al Convent de Santa Clara

Aquest dimecres tindrà lloc la presentació del llibre Un llençol blanc. Dietari poètic frustrat de la guerra a Ucraïna, de, editat per, alde. El llibre compta amb un pròleg de, Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació de la Generalitat pel rigor i el compromís amb els drets humans en la seva cobertura de laElsd'aquesta obra es destinaran a la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix, per a l'acollida de famílies que han hagut de fugir de la guerra a Ucraïna.L'acte, organitzat per la, tindrà lloc al Convent de Santa Clara de Manresa (carrer Nou de Santa Clara, 62, Manresa) a les 7 de la tarda.A la presentació, acompanyaran l'autor Sor Lucía Caram, el president de la Fundació,, la periodista freelancei l'editor de L'Albí,. El prologuista del llibre, Manel Alías, farà una intervenció en diferit.